1 Ocak'ta Trendyol Kapanacak Mı? Trendyol'dan Uyarı Mesajı

Trendyol, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic.A.Ş, kendi markaları olan Trendyolmilla, Trendyol Man, Trendyol Curve, Trendyol Modest markalarının artık resmi sitesi üzerinden satışta olmayacağını duyurdu.

Trendyol'un yaptığı açıklama;

"6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerimiz gereğince 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Trendyolmilla, Trendyol Man, Trendyol Curve, Trendyol Modest markalı ürünlerimizi www.trendyol.com'da kaldırmamız gerekmektedir. 1 Ocak 2024'ten itibaren Trendyolmilla, Trendyol Man, Trendyol Curve ve Trendyol Modest markalı ürünlerimize yeni uygulamamız ve yeni web sitemiz üzerinden erişebilirsiniz"