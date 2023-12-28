1 Ocak'ta Trendyol Kapanacak Mı? Trendyol'dan Uyarı Mesajı

Milyonlarca kullanıcısı olan Trendyol'dan kullanıcılarına bir mesaj geldi. 1 Ocak'tan itibaren Trendyol'da satış olmayacağı mesajı kafalarda "Trendyol kapanacak mı?" sorusunu getirdi. Peki Trendyol kapanıyor mu? İşte cevabı...

1 Ocak'ta Trendyol Kapanacak Mı? Trendyol'dan Uyarı Mesajı
Son Güncelleme:

Trendyol, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic.A.Ş, kendi markaları olan Trendyolmilla, Trendyol Man, Trendyol Curve, Trendyol Modest markalarının artık resmi sitesi üzerinden satışta olmayacağını duyurdu.

Trendyol'un yaptığı açıklama;

"6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerimiz gereğince 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Trendyolmilla, Trendyol Man, Trendyol Curve, Trendyol Modest markalı ürünlerimizi www.trendyol.com'da kaldırmamız gerekmektedir. 1 Ocak 2024'ten itibaren Trendyolmilla, Trendyol Man, Trendyol Curve ve Trendyol Modest markalı ürünlerimize yeni uygulamamız ve yeni web sitemiz üzerinden erişebilirsiniz"

1 Ocak'ta Trendyol Kapanacak Mı? Trendyol'dan Uyarı Mesajı - Resim : 1

Çok Okunanlar
Sakarya'da Katliam Gibi Zincirleme Kaza!
Sakarya'da Katliam Gibi Zincirleme Kaza!
BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor!
BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor!
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum... Benzin, Motorin, LPG Kaç TL?
Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum... Benzin, Motorin, LPG Kaç TL?
Öne Çıkanlar "ABD ve İngiltere Yemen'e operasyon yapabilir!" - Prof. Dr. Emin Gürses "ABD ve İngiltere Yemen'e operasyon yapabilir!" - Prof. Dr. Emin Gürses Çok Sık Tuvalete Gidiyorsanız Dikkat! Çok Sık Tuvalete Gidiyorsanız Dikkat!