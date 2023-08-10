2024 yılının rengi nedir? 2024 yılında yeni bir renk mi çıkacak?

2024 yılının efsane renkleri şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı. İçinizin kıpır kıpır olacağı renkler büyük bir fırtına koparmak için hazır görünüyor. 2024 yılının renklerini sizler için derledik.

2024 YILININ RENGİ: APRİCOT CRUSH

Dünyaca ünlü trend analizi şirketi WGSN ve renk kodlama şirketi Coloro, 2024 yılının rengini açıkladı. Apricot Crush olarak belirlenen rengin, moda dünyasında büyük bir rüzgar estireceği düşünülüyor. Bu renk, sıcak bir şeftali turuncusu tonu etrafında tetikleyen bir enerjiye sebep oluyor.

WGSN ve Coloro, bu rengi seçerken, tüketicilerin geleceğe dair belirsizliklerle ve olumsuz duygularla boğuşurken onarıcı, canlandırıcı ve enerji verici nitelikleri nedeniyle tercih ettiklerini söylüyorlar . Ayrıca bu renk, vitamin ve antioksidan bakımından zengin olan narenciye ve kayısı gibi meyvelerin besleyici özelliklerini çağrıştırdığı içinde tercih ediliyor. Rengi kullanan insanlara sağlıklı oldukları düşüncesini yerleştiriyor.

Apricot Crush, 2024 yılında moda, dekorasyon, kozmetik, sanat ve tasarım alanlarında sıkça karşımıza çıkacak bir renk olacak. Bu renk, hem doğal hem de modern bir görünüm sunuyor. Bu renk, özellikle pastel tonlarla, beyazla, kremle veya griyle uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor.

2024 YILININ DİĞER VURUCU RENKLERİ

(Blueberry Pie)

Bu renk, tatlı bir mavi tonu ve rahatlatıcı bir etkiye sahip. Bu renk, doğal dünyayla bağlantı kurmanın önemine işaret ediyor.



(Green Bee)

Bu renk, parlak bir yeşil tonu ve canlı bir ruh hali veriyor. Bu renk, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularına dikkat çekiyor.



(Red Clay)

Bu renk, koyu bir kırmızı tonu ve sıcak bir dokunuşa sahip. Bu renk, geleneksel el sanatlarına ve kültürel mirasa saygı gösteriyor.