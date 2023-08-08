Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayanlar dikkat! Nafaka düzenlemesi nasıl yapılır?

Anlaşmalı boşanma sürecinde; tarafların boşanma kararı, çocukların durumu ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşması, boşanmanın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için kritik bir adımdır. Bu anlaşmada alınan kararlar, "Boşanma Sözleşmesi" veya "Boşanma Protokolü" adı verilen yazılı beyan ile mahkemeye sunulur. Özellikle nafaka düzenlemeleri, bu protokolde kritiktir.

ANLAŞMALI BOŞANMADA NAFAKA TÜRLERİ NELERDİR?

Tedbir Nafakası: Boşanma süreci öncesinde veya sırasında, bir eşin veya ergin olmayan çocukların (18 yaş altı) bakımını sağlamak amacıyla verilen nafakadır.

İştirak Nafakası: Boşanma sonrası çocuğun velayeti kendisine verilmeyen eşin, çocuğun ihtiyaçlarını karşılaması için ödenen nafakadır.

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonucu maddi zorluklar yaşayacak olan eşin lehine, diğer eş aleyhine verilen nafakadır.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE NAFAKA NASIL DÜZENLENİR?

Anlaşmalı boşanmada nafaka düzenlemeleri, tarafların ve çocukların boşanma sonrası ekonomik durumlarını ve karşılıklı haklarını koruma amacını taşır. Nafaka düzenlemeleri, boşanma sonrası yaşam standartlarını sürdürebilme, çocukların bakımı ve eğitimi gibi önemli konuları kapsar. Bu düzenlemelerin eksiksiz ve adil bir şekilde yapılması, tarafların uzun dönemli ekonomik güvencelerinin yanında çocukların en iyi çıkarını korumada kritik rol oynar.

Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka düzenlemesi net, anlaşılır ve eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır. Bu düzenlemelerin içeriği; nafaka yükümlüsü, nafaka alacaklıları, nafaka türleri ve nafaka miktarlarını net ve açık biçimde ifade etmelidir. Temel unsurların bu tarz açık ve net düzenlemelerle belirlenmesi, ileride anlaşmazlıkların ve karmaşıklıkların önüne geçilmesine yardımcı olur.

ÖR: Eş (A), müşterek çocuk (C) için aylık ... TL, müşterek çocuk (D) için aylık ... TL iştirak nafakası ödeyecektir. Bu nafakalar, çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere diğer eş (B) tarafından kullanılacaktır.

EŞLERİN NAFAKA İSTEMEMESİ YETERLİ Mİ? HAKİM İNCELEMESİ VE PROTOKOL ONAYI NEDİR?

Eğer eşler, nafaka istemiyorlarsa, özellikle tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası için bu husus protokolde net bir şekilde belirtilmelidir. Ancak çocuklar için durum farklıdır. Çocukların nafaka talep etmemesi durumunda hakim, tarafların iradesini ve çocuğun en iyi çıkarlarını dikkate almalıdır. Tedbir nafakasının gerekliliği, çocuğun bakımı, barınması ve eğitimi gibi konular göz önünde bulundurulalacaktır. Eğer hakim, çocuğun nafaka almadan zorluk yaşayabileceğini ve çocuğun ihtiyaçlarının diğer eşin nafaka ödemeden karşılanamayacağını düşünüyorsa, protokolü kabul etmeyip duruşmada tarafların iradesine uygun olarak düzenlemeler yapabilir.

Anlaşmalı boşanma davasında, protokol tek başına yeterli değildir, aynı zamanda hakim tarafından uygun bulunması gerekmektedir. Hakim, protokolü inceleyip çocuğun ve tarafların en iyi çıkarlarını gözeterek karar verir. Eğer hakim, protokolü uygun bulmazsa, anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Talep Etmediğini Beyan Eden Eş, Sonradan Nafaka Talep Edebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davasının temelinde protokol bulunur. Eşlerden biri protokolde nafaka istemediğini beyan ederse, bu eşin yoksulluk nafakası talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelir, artık sonrasında da yoksulluk nafakası talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından alınan bir kararla, bir eş anlaşmalı boşanma davasında yoksulluk nafakası talep etmeme beyanında bulunduysa, ileride bu hakkını geri alamayacağı ve talebin reddedileceği belirtilmiştir. Bu sebeple protokolü ani ve duygusal kararlarla hazırlamamak, gerektiğinde avukata başvurmak elzemdir.