Aşka Düşman Dizisinin Konusu Nedir? Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı Aşka Düşman dizisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Aşka Düşman dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Bir İmkansız Aşk Hikayesi

İnci, aşka düşman bir anne tarafından büyütülmektedir. Bu imkansız aşk hayatında İnci ve Uygar'ın da bir imkansızlık girdabı içinde olduğunu izliyoruz.

Dizinin Oyuncu Kadrosu

Nazan Kesal (Bahriye)

Cem Yiğit Üzümoğlu (Doktor Uygar)

Buse Meral (İnci Neva)

Ebru Aykaç (Neriman)

Merve Nur (Mahur)

Bedia Ener (İsmet)

Barış Aytaç (Kenan)

Esra Ruşan (Feraset)

Bihter Dinçel (Savcı)

Sermet Yeşil

Lavinya Ünlüer