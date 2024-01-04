Bu Testi Geçemeyenler 10 Yıl İçinde Ölebilir! Siz Yapabilecek misiniz?

Yapılan bir araştırma ne kadar uzun yaşayacağınız hakkında size fikir verebilir.

Brezilya'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde duramayan kişilerin önümüzdeki on yıl içinde ölme olasılığı yaşıtlarına göre daha yüksek.

Yüzde 84 Daha Fazla Ölüm Riski

Tek ayak üzerinde ve istenilen pozisyonda tutamayanlar, tutanlara oranlar ölüme yüzde 84 daha yakın.

Bilim insanları, dengede kalma mücadelesinin kas kaybına neden olabileceği ve yaşlı insanların düşme riskine daha fazla maruz kalabileceğinim işaret etti.

Her Yıl 684 Bin Kişi Yaşamını Yitiriyor

Dünyada her yıl 684 bin kişinin düşme nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. Diğer pek çok kişi de düşme sonrası oluşan komplikasyon nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki CLINIMEX'ten çalışmanın yazarı Dr. Claudio Gil Araujo şunları "Çalışmamız, orta yaşlı ve yaşlı katılımcılarda 10 saniyelik tek bacak duruşu (OLS) tamamlayamamanın daha yüksek bir sonuçla ilişkili olduğunu gösteriyor. tüm nedenlere bağlı ölüm riski ve dolayısıyla yaşam beklentisinin kısalması." dedi.

Araştırmaya Bin 702 Kişi Katıldı

Araştırma ekibi, yaşları 51 ile 75 arasında olan bin 702 kişi üzerinde çalışma yaptı. Bunlardan 348'i tek ayak üzerinde duramadı. Bunlar da 70'in yaşın üzerinde ve aşırı kilolu olanlar.

Araştırmacılar, bu kişileri daha sonra 7 yıl boyunca takip etti. Toplamda 123 kişi öldü; ölümlerin yüzde 4,6'sı dengeyi sağlayabildi ve yüzde 17,5'i dengelenemedi.

Denge eğitiminin erken ölüm olasılığını nasıl etkilediği henüz tam olarak bilinmiyor, ancak bu olasılığı azaltmak için deneyebileceğiniz uzman onaylı bazı egzersizler var:

Her bacakta 15 kez geriye doğru adım atın.

10 saniye boyunca gözleriniz kapalı olarak hareketsiz durun.

Her gün birkaç dakika tek ayak üzerinde durabildiğiniz kadar durmaya çalışın.

Yürüyüşe çıkın.

Evde veya stüdyoda yoga yapmayı deneyin.