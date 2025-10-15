BURSA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ: 16-22 Ekim arasında su kesintisi uygulanacak | İşte etkilenecek ilçeler

BUSKİ, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Bursa genelinde dönüşümlü su kesintilerine gidileceğini açıkladı. 16-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak kesintiler, merkez ilçeler dahil birçok bölgeyi kapsayacak.

BURSA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ: 16-22 Ekim arasında su kesintisi uygulanacak | İşte etkilenecek ilçeler
BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan kuraklık nedeniyle su kaynaklarında azalma ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Yapılan duyuruda, 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasında Bursa genelinde planlı su kesintileri uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, kesintilerin dönüşümlü olarak merkez ilçelerde gerçekleştirileceği ifade edilirken, uygulamanın tasarruf hedefiyle hayata geçirildiği kaydedildi.

BUSKİ’den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık, baraj doluluk oranlarında ciddi düşüşlere yol açmıştır. Bu kapsamda, 16-22 Ekim tarihleri arasında merkez ilçelerimizde dönüşümlü şekilde planlı su kesintileri uygulanacaktır.”

Kesintilerden Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinin etkilenmesi beklenirken, hastaneler ve kritik kurumların kesintilerden muaf tutulacağı açıklandı.

BUSKİ, vatandaşlardan su tasarrufu konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

