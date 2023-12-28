Cansu Demirci Öldü Mü? Cansu Demirci Şu An Nerede?

Selena dizisinin sevilen kızıl karakteri Cansu Demirci çok uzun yıllardır ortada gözükmüyor. Yapılan bazı haberlerde Cansu Demircinin öldüğü bilgileri verildi. Bu durumda akıllarda birçok soru yarattı. Cansu Demirci kimdir? Kaç aşında? Şu an nerede? İşte hepsinin cevabı...

Cansu Demirci Kimdir?

25 Nisan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cansu Demirci, St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun oldu. Ardından Ardından, 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamladı. 2018 yılında, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi yüksek lisans eğitimi aldı. Oyunculuk hayatına, Sihirli Annem dizinde konuk oyuncu olarak başlayan Demirci, elena adlı dizide canlandırdığı Selin Aykar rolü ile daha da tanınmaya başladı. Ancak Cansu Demirci daha sonrasında oyunculuğu bıraktı.

Cansu Demirci Öldü Mü?

Eski rol arkadaşı da başta olmak üzere sosyal medya üzerinden Cansu Demirci'nin cenaze videoları ve fotoğrafları paylaşıldı. Ancak oyuncunun öldüğüne dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yapılan paylaşımların da gerçeği yansıtmadığı biliniyor.

Rol Arkadaşından Paylaşıma Dair Açıklama Geldi

Selena dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş açıklamasında "Bu TikTok hesabı bana ait değil! Instagram ve TikTok sayfalarımda paylaşımlarımı kopyalayarak uzun bir süredir benmişim gibi davranan bu hesap hakkında geçtiğimiz ay suç duyurusunda bulundum." dedi.