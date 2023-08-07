Elektrik süpürgenizin çekim gücünü artırmak için bu küçük tüyoyu deneyin! 2 katına çıkıyor

Elektrik süpürgeleri evde en çok kullandığımız elektronik aletler arasında ilk sırada yer alır. Bir evi temizlemek için elektrik süpürgesi büyük yardımcımızdır. Elektrik süpürgeleri bazen eskisi gibi iyi çalışmaz ve evdeki tozları iyi çekmezler. İşte bu durumda işinize yarayacak bazı bilgiler var.

Akşam'da yer alan bir haberde; Elektrik süpürgelerinin çekim gücünü artıran yöntemler paylaşıldı. Öncelikle elektrik süpürgesini doğru bir şekilde temizlemek gerekiyor.

İşte elektrik süpürgesinin gücünü 2 kat artıran ve işinize yarayacak o bilgiler.

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYİ TEMİZLEMENİN YOLLARI



Elektrikli süpürgenin en detaylı temizliği temizleme fanlarındaki süngerlerdir. Hava fanlarındaki süngerleri çıkartıp fanın olduğu kısmı iyice silin. Akabinde süngeri de yıkayın. Sünger tam kuruduktan sonra yeniden fan kısmına takın.

Akabinde süpürgenin baş kısmını diş fırçası yardımıyla yıkayın. Çünkü baş kısmında bazen kirler topaklanır. Biriken topaklar çekme hızını düşürür. Düşen çekme hızı içeriye doğru vakum yükünü salar. Bu da elektrikli süpürgenin sıcaklaşmasını sağlar. Bu yüzden yıkadıktan sonra baş kısmını ters çevirin kuruduktan sonra yeniden kullanın.

Süpürge borusunu vakumlu suyla yıkayın. Borularda biriken kir topaklanmaları böylece atılır. Atılan topaklanmalar borularda hava akımının daha şiddetli olmasını sağlar.

En önemli detay ise elektrikli süpürgeniz torbalıysa torbayı sık sık kontrol edin. Çünkü bazen torbalar koyuldukları haznenin içinde patlayabilir. Bu da çekim gücünü düşürür.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ TEMİZLERKEN BİLMENİZ GEREKENLER



1. Filtreleri Temizleyin

Elektrik süpürgesinin filtreleri, toz, kir ve diğer atıkları yakalamak için tasarlanmıştır. Ancak bu filtreler zamanla tıkanabilir ve performansı düşebilir. Bu nedenle, filtreleri düzenli olarak temizlemek önemlidir. Filtrelerinizi çıkarın ve bir fırça veya hafif bir vakum kullanarak temizleyin. Bazı filtreler suyla yıkanabilir, ancak bu konuda kullanım kılavuzunu okumak önemlidir.

2. Toz Haznesini Boşaltın

Elektrik süpürgesi toz haznesi, toz, kir ve diğer atıkları toplamak için tasarlanmıştır. Ancak bu hazne dolu olduğunda, performansı düşebilir. Bu nedenle, toz haznesini düzenli olarak boşaltmak önemlidir. Toz haznesini çıkarın ve içindeki atıkları çöpe boşaltın. Hazne kirlenmişse, sabunlu su kullanarak temizleyebilirsiniz.

3. Hortumu Temizleyin

Elektrik süpürgesi hortumu, toz ve kirin süpürgeye ulaşmasını sağlar. Ancak bu hortum zamanla tıkanabilir veya kirlenebilir. Bu nedenle, hortumu düzenli olarak temizlemek önemlidir. Hortumu çıkarın ve bir fırça veya hafif bir vakum kullanarak temizleyin. Hortumun içindeki atıkları çıkarmak için, bir tel kullanabilirsiniz.

4. Fırçayı Temizleyin

Elektrik süpürgesi fırçası, halılar ve diğer yüzeylerdeki tozu ve kirleri toplamak için tasarlanmıştır. Ancak fırça zamanla tıkanabilir veya kirlenebilir. Bu nedenle, fırçayı düzenli olarak temizlemek önemlidir. Fırçayı çıkarın ve bir fırça veya hafif bir vakum kullanarak temizleyin. Fırçanın içindeki atıkları çıkarmak için, bir tel kullanabilirsiniz.