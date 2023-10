Fulya Öztürk Tehdit Edildi! Fulya Öztürk'ü Kim Tehdit Etti?

İşgalci İsrail, günlerdir masum bebeklerin ve Filistinli halkının üzerine bombalar yağdırarak ölümüne sebep oluyor. İsrail'in en son Gazze'deki bir hastaneyi bombalamasından sonra yüzlerce masum Filistinli hayatını kaybetti ve dünya çapında büyük bir etki uyandırdı. Birçok ülke milli yas ilan etti ve gözlerini İsrail-Filistin savaşına dikti.

Fulya Öztürk Tehdit Telefonları Aldı

Tüm dünyanın gözlerini diktiği savaşta CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'te 'savaş muhabiri' olarak ye alıyor. Yaşanan katliama an be an tanıklık eden Öztürk, "02-21" numaraları bir numaradan tehdit araması aldığını açıkladı. Fulya Öztürk aynı zamanda Telegram gruplarında da fotoğraflarının paylaşıldığını söyledi.

"Kısa Süreli Bir Panik Yaşadım"

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Fulya Öztürk yaşananları anlattı. Öztürk yaptığı açıklamada, "Kısa süreli bir panik yaşadım ama şuan iyiyim. 0221 dört rakamlı bir telefon beni aradı. Bu telefondan sonra twit attım ki kayıtlara geçsin diye. 4 rakamlı bir telefondan kısık sesli bir erkek ben John dedi. Sen İsrail'de misin dedi. Kendine dikkat et seni ben yine arayacağım dedi. Bu telefon bir şey ifade etmiyor olabilir ama bunun geçmişi var. Bazı İsrailli telegram sayfalarında benim fotoğraflarımı paylaşıyorlardı. Bu telegram sayfalarında her gün bir kanaldan bir fotoğraf çıkıyordu. Böyle bir telefon gelince algılayamadım. Ben İsrail hattı kullanıyorum şuan. Bu İsrail hattını kimse de bilmez. O yüzden şaşırdım. Arayan soran insanlar oldu sağ olsunlar iyiyiz şu anda güvendeyiz. Ben bu telegram paylaşımlarını çok ciddiye almamıştım. Bu telefondan sonra kayıtlarda kalsın diye yazdım. Teşekkür ediyorum ben de ekip arkadaşlarım da iyiyiz." dedi.