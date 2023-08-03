Katran karası mutsuz burçlar! Vampirler enerjilerini tüketti

Astroloji verilerine göre en mutsuz burçlar sıralaması ortaya çıktı. Adeta mutsuzlukları bulaşıcı olan bu burçları sizler için bir araya getirdik. Astrolojide mutsuz bu burçları konusunda şöyle bir uyarı var: Adeta vampir gibi çevrelerindeki insanlarında enerjilerini tüketirler.

Onların mutsuzlukları adeta kronik hale geldi. Mutluluğun gülmenin ne demek olduğunu uzun zaman önce unuttular. Katran karası mutsuzluklara sahip bu burçları hayatınızda ya çok tutmayın ya da onları iyileştirmeye çalışın.

İŞTE KATRAN KARASI MUTSUZ BURÇLAR

BALIK BURCU

Burçlar yörüngesinde en fazla hasar alan burç Balık burcudur. Balık burcu, mutsuzluktan yıkıla yıkıla yaşıyor adeta. Karamsar olan katran karası burçlar listesinde birinci sırada yer alan Balık burcu asla mutlu olamıyor. Ona göre; her şeyin altında bir karamsarlık var.

BAŞAK BURCU

Başak burçları Balık burçları kadar karamsardır. Başak burçları onları seven birinin olduğunu düşünmüyor. Bir yere gittiğinde kafasını da götürdüğünden mutsuzluğu aşamıyor. Başak burçlarının bir de çevrelerine verdikleri bencil bir mutsuzluk var. Kendisi mutsuzsa herkes mutsuz olmalı.

İKİZLER BURCU

Çok evhamli olan ikizler burcu mutlu olacaklarına da kolay kolay inanmaz. İkizler burcu mutsuz mu mutlu mu bunun bile kararını veremiyor. İkizler burcunu bu durumdan kurtarmanın en iyi yolu onları kendi haline bırakmaktır.