Sosyal Medya'da Taht Oyunları! Lapse İnstagram'a Alternatif Olmaya Geliyor! İnstagram'dan Sıkılanlar İçin Yeni Bir Işık Olur Mu?

Sosyal medya uygulamaları birbirleri arasında sürekli olarak yeni özellikler aracılığıyla yarışmaya devam ediyor. Birbirlerinin özelliklerini kendi uygulamalarına ekleyen geliştiriciler kendi uygulamalarını bir numaraya taşımaya çalışıyorlar. Dolayısıyla tüm sosyal medya uygulamaları ilk sunuldukları zamandan bir hayli değişik hale gelmiş olabiliyorlar. Örneğin şimdilerin sosyal medya devlerinden olan İnstagram özellikle Meta (önceden Facebook) şirketinin satın alınmasıyla beraber rekabetçi sosyal medya ortamında çok sayıda özellik de ihraç etti. İlk başta “bir fotoğraf paylaşma uygulaması” olarak bilinen ve dar bir çevre ile paylaşılan gönderiler artık neredeyse tüm dünyanın gözünün önüne seriliyor. Kullanıcıların bir kısmı bu özellikleri keyifle kullanırken bir kısmı ise İnstagram’ın girdiği bu yoldan oldukça rahatsız.

Time dergisinde yayınlana habere göre çok sayıda uygulama İnstagram’ın kuruluş amacının yerine tutmak istiyor. BeReal, Grainery ve Glass gibi uygulamalar bir süredir “arkadaşlarla fotoğraf paylaşma” ya da bir nevi “dijital bir fotoğraf albümü” olma ihtiyacını karşılamaya çalışsa da henüz hiçbiri bu uygulamaların yerini tutabilecek durumda değiller. Time’a göre artık pazarda yeni bir oyuncu daha var: Lapse.

İNSTAGRAM DEVRİ BİTİYOR MU?

Lapse gibi uygulamalar derya deniz olan internet aleminde kaybolmak istemeyen kullanıcılar tarafından tercih edilmeye başlandı. Hatta büyük internet fenomenleri bile İnstagram’ın Tiktok’a benzemeye başlaması nedeniyle yaşadıkları rahatsızlıkları “Sadece arkadaşlarımızın tatlı fotoğraflarını görmek istiyoruz” diye paylaştıkları fotoğraflarla tepki göstermeye başladılar.

Peki Lapse gibi uygulamalar neden tercih ediliyor? Habere göre kullanıcılar daha küçük ve tanıdıkları bir kitle ile iletişime geçmek istiyor. Yine de bu iş modelinin başarılı olup olmayacağı bir tartışma konusu… Özellikle Lapse büyüme stratejileri açısından yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

Girişimci ve teknoloji uzmanı Harper Reed, "Havada sosyal medyadaki takipçi-takipçi dinamiğinin işe yaramadığı hissi var" diyor. "Dolayısıyla insanlar küçük gruba geri dönmek için takip ettikleri kişileri küçültmeye odaklanıyorlar. Ancak Lapse'in tamamen yağmacı bir büyüme stratejisi kullandığını düşünüyorum."

LAPSE İNSTAGRAM’A ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Lapse ilk ortaya çıktığında sadece bir kamera aracı olsa da sonra gelişmeye devam etti. Ancak birçok kişi nostalji duygusuna hitap eden ve fotoğrafların anında klasik hissini veren bu estetiği tercih ediyor. Los Angeles merkezli serbest içerik direktörü Luke Yun, "Bu benim ana kamera aracım haline geldi ve biraz saçma çünkü yalnızca bir ay oldu" diyor. "Ama ne zaman iyi bir atış yapmak istesem ve Lapse'in iyi bir iş çıkaracağını bildiğimde, onu çıkarıp kullanırım."

Huji gibi diğer kamera uygulamaları da benzer film benzeri fotoğraf kalitesi sunuyor ancak Lapse’yi diğer uygulamalardan ayıran esas şey ise sosyal medyaya açılıyor olması. Uygulamayı 2021'de kardeşi Dan ile birlikte oluşturan Lapse kurucu ortağı Ben Silvertown, "Platformda bu rekabet duygusunu yaratmak istemememiz büyük bir öncelik" diyor. "Mevcut sosyal ağlar, baskının çok yüksek olduğu bir ortam yarattı."

Lapse son birkaç ayda büyük bir gelişme gösterse de, agresif tanıtım taktikleri nedeniyle bazı potansiyel kullanıcıları da uzaklaştırdı. Örneğin katılmak isteyen herkesin, kişilerine uygulama erişimi vermesi ve ardından henüz uygulamayı kullanmamış olan beş arkadaşını davet etmesi gerekiyor. Lapse, bu davetiyelerde metin mesajlarını Lapse hakkında "ne kadar tatlı" gibi coşkulu bir dille otomatik olarak dolduruyor.

Dan Silvertown eleştiriyi kabul etti ve şirketin ham indirme sayılarına zarar verse bile şirketin gereksinimi kaldırmayı düşündüğünü söyledi. "Kısa vadede indirmelerde bir darbe alırsak veya App Store'da konum kaybedersek, uzun vadede kullanıcıların daha da çok seveceği daha iyi bir ürün geliştirmemize olanak tanıyacaksa bundan memnun oluruz." diyor.

Yine de bu uygulamaların İnstagram’ın devrini bitirip bitiremeyeceği meçhul.