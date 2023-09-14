Uzaylı mumya hakkında şüpheler çoğalıyor: Jaime Maussan'ın 2015 ve 2018 yıllarındaki bulduğu uzaylılara ne oldu?

Uzaylı yaşamı bulmaya ilgi duyanlar için büyük bir haber niteliği taşıyor olabilir. Yakın zamanda araştırılan, K2-18b adlı ötegezegende metan, karbondioksit ve su olduğuna dair kanıtlar tespit etmişti. Bu keşifler, uzayda yaşam var mı? Sorusunu uyandırırken, Meksika kongresinde sergilenen uzaylı mumya şüpheleri çoğaltıyor.

UZAYDA YAŞAM VAR MI?

K2-18b adlı ötegezegende metan, karbondioksit ve su olduğuna dair kanıtlar tespit edilmiş olsa da daha uzaylı yaşamına dahil sonuçlar elde edilemedi. Gazın varlığını doğrulamak ve gezegendeki çevre koşullarını analiz etmek için daha fazla gözlem yapılmasını beklememiz gerekecek. Uzaylı açıklamasını bekleyemeyenler için, bu hafta Meksika kongresine sözde bir "uzaylı" mumya sunuldu; bu mumya şüpheli bir şekilde ET filmindeki ET karakterine benziyor

Uzaylı fosilleri madenin içinde bulduklarını ve yapılan analizler sonucu bin yıldan fazla süredir orda durdukları sonucuna vardıklarını iddia ediyorlar.

Uzaylı fosilini bulan Jaime Maussan, daha önce de 2015 yılında ve 2018 yılında uzaylı bulduğunu iddia ederek, uzaylı mumya diye kamuoyuna sunmuştu. Jaime Maussan, geçmiş yıllarda iddia ettiği uzaylı mumyaları da yalanlanmış, özellikle 2015 yılında yapay kafatası deformasyonuna uğramış bir çocuğun mumyalanmış cesedini göstermişti.