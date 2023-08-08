Yoğurdun içine üç dört adet eklenen cevizin mükemmel etkisi.. Uzmanlar hiç anlatmamıştı

Ceviz dünyanın en faydalı gıdalarından biri olarak kabul ediliyor. Cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Cevizle ilgili pek bilinmeyen bir bilgi paylaşıldı. Haberciniz adlı internet sitesinde paylaşılan bir kür son dönemin en popüler kürleri arasında yer alıyor.

Yoğurt ve ceviz karışımıyla elde edilen kürün mucizevi faydaları paylaşıldı. İşte ceviz ve yoğurt karışımıyla ilgili bilmeniz gereken her şey!

Cevizle ilgili daha önce hiç bir yerde yer almayan bazı bilgiler ortaya çıktı. Dünya genelindeki çok sayıda bilim insanı da cevizin faydaları konusunda hemfikir.

Ceviz yaz kış en sevilen kuruyemişlerden. Pastalara, keklere, böreklere de eklenen ceviz yoğurtla birlikte tüketildiğinde ise tam bir mucizeye dönüşüyor. Cevizin şimdiye dek hiç bir uzman tarafından paylaşılmamış bir faydası daha ortaya çıktı.

Cevizin bilinen faydaları arasında ilk sırada tok tutan özelliği bulunur. Cevizin faydaları düzenli tüketildiğinde artar ve bağışıklık sistemini de güçlendirir. Cildin uzun süre parlamasını sağlar ve ciltte kırışıklık oluşumunu da engeller. Ceviz tüketimi melatonin kan seviyesini yükseltir ve daha rahat uykuya sebep olur. Bu nedenle uyku iyileştirilmesine de katkı sağlamaktadır.

Rahat bir uyku için yapmanız gereken çok basit!

Milliyet'te yer alan habere göre; Cevizi yoğurtla beraber, yoğurdun içine karıştırarak da yiyebilirsiniz. Cevizin verdiği kalori nedeniyle günlük tüketimi de 80 gramı çok fazla geçmemelidir"

PEKİ NE İŞE YARIYOR?

* Beyni güçlendiriyor.

* Hafızayı geliştiriyor.

* Bağırsaklara iyi geliyor.

* Rahat bir uyku sağlıyor.

Ve en önemlisi de Alzheimer ve depresyona karşı tam koruma sağlıyor.

Ceviz ve yoğurdun faydalarından yararlanmak için uykudan 1 saat önce tüketmek gerekiyor.

ÖNEMLİ HATIRLATMA;

Cevizin tam faydalarından yararlanmak için iyi durumda olan cevizleri tüketmek gerekiyor. Acı hale gelmiş, çürümüş ve içi geçmiş gibi ceviz içlerini tüketmemek gerekiyor. Bu tür cevizleri hamur işlerine eklemeniz durumunda yapacağınız hamur işi hem lezzetsiz hem de sağlıksız olacaktır.

Gün içerisinde beş adet ceviz yemek vücudun tüm ihtiyacını karşılıyor. Bu nedenle beş adetten fazla ceviz tüketmenin bir zararı olmayacağı gibi ek olarak fazla bir faydası da yok. Vücudumuz için beş adet ceviz tüketmek yeterli olacaktır.

CEVİZİN VÜCUDA SAĞLADIĞI KATKILAR

Ceviz, sağlıklı bir beslenme programının önemli bir parçasıdır. İçeriğindeki zengin besin değerleri ve sağladığı faydalar ile vücudumuz için birçok katkı sağlamaktadır.

Ceviz, omega-3 yağ asitleri, protein, lif, E vitamini, B vitaminleri, magnezyum, çinko, demir ve fosfor gibi birçok besin öğesi içermektedir. Bu besin değerleri sayesinde, cevizin vücudumuza birçok faydası vardır.

Ceviz tüketmenin faydaları arasında kalp sağlığını koruma, beyin fonksiyonlarını geliştirme, kanser riskini azaltma, kilo kontrolüne yardımcı olma ve cilt sağlığını koruma yer almaktadır.

Ceviz, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olmaktadır. Omega-3 yağ asitleri, kan basıncını düşürmeye, kan pıhtılaşmasını azaltmaya ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Beyin fonksiyonlarının geliştirilmesinde de cevizin önemi büyüktür. İçerdiği omega-3 yağ asitleri ve E vitamini, beyin fonksiyonlarını korumaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca cevizde bulunan antioksidanlar da beyin hücrelerinin hasar görmesini önlemektedir.

Ceviz aynı zamanda kanser riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. İçerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikalleri yok ederek kansere karşı koruma sağlamaktadır.

Kilo kontrolüne yardımcı olması da cevizin faydaları arasındadır. İçerdiği lif sayesinde tokluk hissi vererek daha az yememize yardımcı olmaktadır.

Son olarak, ceviz cilt sağlığı için de önemlidir. İçerdiği E vitamini sayesinde cildi nemlendirerek yaşlanma belirtilerini azaltmaktadır.