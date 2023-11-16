16 Kasım 2023 TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
Diziler, yarışma programı hepsi yeni bölümleriyle her akşam ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Her gün birbirinden farklı programların olması "bugün ne izleyeceğim?" sorusunu doğuruyor. Bu akşam TV yayın akışında ne var? İşte 16 Kasım 2023 Perşembe günü sevilen dizi ve programlar.
Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, programlar tüm heyecanıyla devam ediyor. 16 Kasım 2023 Perşembe günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...
TV8
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye All Star
TRT 1
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacı
06:50 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Kendi Düşen Ağlamaz
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
04:35 Lingo Türkiye
05:35 Kapanış
STAR TV
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Söz
18.15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
SHOW TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Derdim Var
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
FOX TV
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda