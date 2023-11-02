2 Kasım 2023 Perşembe TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?

Diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yerini almaya devam ediyor. İzleyicilerin ise akıllarında 'bugün televizyonda ne var?' soruları dönüyor. Bu akşam TV yayın akışında ve televizyonda ne var? İşte 2 Kasım 2023 Perşembe günü sevilen diziler, yerli ve yabancı filmler...

2 Kasım 2023 Perşembe TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
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Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, programlar tüm heyecanıyla devam ediyor. 1 Kasım 2023 Çarşamba günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...

2 Kasım 2023 Perşembe TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var? - Resim : 1

TV8

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye All Star

TRT 1 

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 İncir Ağacı
06:50 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Diriliş "Ertuğrul"
17:50 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:15 Lingo Türkiye
01:30 Teşkilat
03:45 Diriliş "Ertuğrul"
05:55 Kapanış

STAR TV

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Söz
18.15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni

2 Kasım 2023 Perşembe TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var? - Resim : 2

SHOW TV

08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D

09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Tamirhane

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak

FOX TV

07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Bu Tabak Kimin
19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda

# Yayın Akışı
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