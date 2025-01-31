30 Ocak 2025 reyting sonuçları: İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Esra Erol, Galatasaray, Fenerbahçe

30 Ocak 2025 günü Türk televizyon kanallarında ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. En çok hangi programlar izlendi? Reyting yarışında hangi diziler geride kaldı? En çok izlenen ana haber bülteni hangisi oldu? Tüm detaylar haberimizde...

ABC grubunda birinci sırada Galatasaray maçı, ikinci sırada İnci Taneleri, üçüncü sırada Esra Erol yer aldı.

AB grubunda birinci sırada Galatasaray maçı, ikinci sırada İnci Taneleri, üçüncü sırada Fenerbahçe maçı yer aldı.

Totalde birinci sırada Ajax Galatasaray karşılaması, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.