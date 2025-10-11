Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle

Arka Sokaklar 722. Bölüm izle!

Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Uzun soluklu polisiye dizi Arka Sokaklar, 722. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünde heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Yayınlanan fragmanda, Mesut’un Ali’yi Cevher’in elinden kurtarmak için verdiği mücadele dikkat çekiyor. Cevher’in, Ali’yi kendi pis işlerinde kullanmaya devam etmesi ekipte gerilimi artırıyor.

Diğer yandan, öldürülen Samuel’in eşi Monika, kocasının intikamını almak için harekete geçiyor. Monika’nın planları, dizide aksiyonun dozunu yükseltecek.

Öte yandan Hüsnü’nün hayati tehlikesi sürüyor. Doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürmekte zorlandığı Hüsnü için ekip seferber oluyor.

