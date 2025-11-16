Ben Leman 7. bölüm reklamsız ve kesintisiz izle!

NOW TV’nin heyecanla takip edilen dizisi Leman, 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Meryem’in ölümle burun buruna gelmesi, Leman’ın dünyasını altüst eder. Annesine çarpan kişiyi bulmakta kararlı olan Leman, gerçeğin peşini bırakmaz. Meryem yaşam savaşı verirken, aldığı haberle yıkılan Karan ise Meryem için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırdır.

Kazaya dair kanıtları yok ettiğini düşünen Şahika, ummadığı bir yerden darbe alır. Ancak olaylar karmaşık bir hal alırken, suçlular, fedakârlar ve masumlar birbirine karışır. Leman gerçeği öğrenir ve bir plan yapar. Mine ve Suzi de Leman’ın bu planında önemli rol üstlenir. En zor görev ise Mine’ye düşerken, kimin doğru kimin yalan söylediğini anlamak giderek zorlaşır.

Ada ve Karan da yaşanan gelişmelerden etkilenir. Her ikisi de aileleri ve aşkları arasında zorlu bir seçime sürüklenir. Tam her şey yoluna girmiş gibi görünürken, Leman geçmişiyle ilgili Demir’e yalan söylemek zorunda kalır. Demir için bu durum büyük bir hayal kırıklığına yol açar.

Leman artık Demir’e karşı hislerinde daha cesur adımlar atar. Ancak Demir için Leman eskisi gibi değildir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Seher’in alıkonulması ise olayların seyrini değiştirecek yeni bir tehdidin başlangıcı olur.

