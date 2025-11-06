Bugün TV’de ne var? TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı
6 Kasım 2025 Perşembe günü televizyon kanallarının yayın akışı belli oldu. Akşam saatlerinde diziler ve Avrupa kupası maçları ekrana gelecek. Fenerbahçe ve Samsunspor’un karşılaşmaları TRT 1 ekranlarında canlı izlenebilecek.
6 Kasım 2025 Perşembe günü televizyon kanallarının gün boyu yayın akışları belli oldu. İzleyiciler akşamı evinde değerlendirmek isteyenler için rehber niteliğindeki liste şöyle:
📺 ULUSAL KANAL
07:30 Günaydın Türkiye
10:45 Yalancının Mumu
11:15 Sanatın Arka Sokakları
13:00 Gündemin Nabzı
15:00 Gün İçinden
17:45 Engelleme
19:00 Ana Haber
20:30 Büyüteç
22:30 Yalancının Mumu
📺 TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Maç Önü
20:45 Samsunspor - Hamrun Spartans (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
23:00 Victoria Plzen - Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi)
📺 KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:00 Uzak Şehir
📺 ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kuruluş Orhan
16:00 Esra Erol’da
19:00 Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
📺 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
📺 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bu Sabah
10:00 Bereketli Topraklar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
📺 NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Ben Onun Annesiyim
📺 TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)