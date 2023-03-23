İşin Aslı - 22 Mart 2023 - Prof. Dr. Emin Gürses

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses İşin Aslı'nda Kıvanç Özdal'ın gündeme dair sorularını yanıtladı. Gürses Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklerken, HDP'nin adaylık açıklamasını değerlendirdi.

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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses İşin Aslı'nda Kıvanç Özdal'ın gündeme dair sorularını yanıtladı. Gürses Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklerken, HDP'nin adaylık açıklamasını değerlendirdi.

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