CANLI İZLE! Vanspor - Pendikspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Vanspor - Pendikspor maçı CANLI İZLE

Trendyol 1. Lig’de haftanın heyecan dolu karşılaşmalarından biri oynanacak. Vanspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, maçın ne zaman oynanacağını, saatini ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor.

VANSPOR PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Vanspor ile Pendikspor takımları, 18 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da sahaya çıkacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Vanspor Pendikspor mücadelesi, TRT Spor ve Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

CANLI İZLE LİNKİ VE DETAYLAR

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşların resmi platformları üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.



Not: S Sport, Bein Sports, EXXEN gibi çeşitli platformlarda yayınlanan maçları izleyebilmek için ilgili yayıncı kuruluşlara üyelik gerekebilir.