Çıkış Yolu - 28 Şubat 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çizmeye devam ediyor. Perinçek, Türkiye'nin ve Dünya'nın gündemi ile ilgili önemli yorumlarda bulundu.

TRİBÜNLERDE YAŞANAN "HÜKÜMET İSTİFA" EYLEMLERİ

Dr. Doğu Perinçek, tribünlerdeki "Hükümet istifa" eylemlerinin bir yerden planlandığını belirterek, "Tribünlerdeki eylemlerden sonra Türkiye yeni bir sürece girdi" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Tribünlerdeki eylemlerden sonra Türkiye yeni bir sürece girdi#canlı:https://t.co/PUbiXenOXf pic.twitter.com/cZe9EefdCM — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) February 28, 2023

"SEÇİMLERİ ETKİLEYECEK BİR HALK HAREKETİ PROJESİ"

Perinçek, "ABD'nin yayın organı 'Türkiye kan banyolu bir seçime gidiyor' diyor, arkasından Alman devletinin kontrolündeki dergide Erdoğan hedef alınıyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- ABD'nin yayın organı "Türkiye kan banyolu bir seçime gidiyor diyor, arkasından Alman devletinin kontrolündeki dergide Erdoğan hedef alınıyor#canlı:https://t.co/PUbiXenOXf pic.twitter.com/SXU0yinUyP — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) February 28, 2023

TÜRKİYE'NİN SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLECEK?

Perinçek, Vatan Partisi'nin hükümette olmasının bile bile bir program ilanı olduğunu belirterek " Büyük zorluklarla karşı karşıyayız ama bizim çözümümüz o zorluklardan daha büyük" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Büyük zorluklarla karşı karşıyayız ama bizim çözümümüz o zorluklardan daha büyük#canlıhttps://t.co/PUbiXenOXf pic.twitter.com/BcWkITXgpk — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) February 28, 2023

"YENİ BİR İKTİDAR MİMARİSİ"

Perinçek, Türkiye'nin önündeki zorlukların yeni bir iktidar mimarisi ile çözüleceğini belirterek "Yeni geldiğimiz durumda Türkiye büyük çözümlere hazır, sorunların üstesinden eski adetlerle gelinemeyeceğini Türk Milleti görüyor" şeklinde konuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Yeni geldiğimiz durumda Türkiye büyük çözümlere hazır, sorunların üstesinden eski adetlerle gelinemeyeceğini Türk Milleti görüyor#canlı:https://t.co/PUbiXenOXf pic.twitter.com/J4ICWm8q0q — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) February 28, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Türkiye'nin önündeki zorluklar yeni bir iktidar mimarisi ile çözülebilir#canlıhttps://t.co/PUbiXenOXf pic.twitter.com/Vzl4ghKV3X — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) February 28, 2023

"VATAN PARTİSİ'NİN DÜNYA ÖLÇEĞINDE BİR AĞIRLIĞI VAR"

Perinçek, KKTC'nin Rusya, Azerbaycan ve Çin tarafından tanınması sağlamak ile Doğu Akdeniz'de ABD - İsrail ikilisine karşı bir ittifak meydana gelebileceğinden söz etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Vatan Partisi'nin dünya ölçeğinde bir ağırlığı var#canlı:https://t.co/PUbiXenOXf pic.twitter.com/Dq7IDO4BBz — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) February 28, 2023

"HÜKÜMET İSTİFA" EYLEMLERİNİN ARKASINDA NELER VAR?

Halkın Türkiye'ye karşı kullanıldığına dikkat çeken Perinçek, her türlü milli hassasiyetin bu uğurda kullanılabileceğini belirtti.

"MİLLENNİUM CHALLENGE TATBİKATI" NEYİ HEDEFLİYORDU?

Perinçek, ABD güçlerinin, Noble Dina, Nemesis ve Millennium Challenge Tatbikatlarından bahsetti ve bu konuda dönemin siyasilerine uyarılarda bulunduğunu belirtti.