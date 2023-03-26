Doğu Perinçek: "Kafamızı sandıktan çıkaralım ve 14 Mayıs sonrasına bakalım"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Gülşah Ekinci, Güngör Yavuzaslan ve Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlıyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'ten öne çıkan ifadeler şu şekilde:

- Biz özellikle halkımıza şu uyarıyı yapmak istiyoruz; Kafamızı sandıktan çıkaralım ve 14 Mayıs sonrasına bakalım.

- Vatan Partisi Türkiye'nin önünde zorluklar olduğunu saptıyor.

- İçeride iki çözümle Türkiye yüzyüze; Birincisi doğrudan ABD planlarında yer alan Altılı Masa. İkinci tarafta da Amerika'dan korkan bir çözüm var. Sistem bu iki dayanak üzerinde duruyor.

- Vatan Partisi'nin programı 2015 yılından beri gündeme geliyor.

- Vatan Partisi'nin siyasetlerinin gündeme geldiğini ve iktidara da kendisini kabul ettirdiğini görüyoruz.

- Biz Türkiye'nin geleceğinde varız. Türkiye'nin geleceğinde var olmamızın bir ifadesi olarak cumhurbaşkanlığı yarışında varız. Herkesi ilçe seçim kurullarına Doğu Perinçek'e imza vermeye çağırıyoruz.

- 2014'e kadar Türkiye'yi yönetme iddiası vardı. 2014 sonrasına bakalım, AK Parti FETÖ'den ayrıldı Vatan Partisi'nin siyasetlerine geldi. FETÖ'yü tepeleme siyasetine. Yani o iddiamız, iddia olmaktan çıktı gerçek oldu.

- AK Parti Kürt açılımı yapıyordu. Abdullah Öcalan ile Anayasa yapıyorlardı. Vatan Partisi dedi ki; "Karşımızda Amerika var. Siz onlarla oturup konuşup bu sorunu çözemezsiniz. Ancak silahla çözebilirsiniz."

- 24 Temmuz 2015 tarihinde hükümet Vatan Partisi'nin programına geldi. PKK'yı hendeklere gömme siyasetine geldi. Bu da Vatan Partisi'nin siyaseti.

- Bir programları vardı. Turgut Özal'ın "dünyayla bütünleşme" dediği bir program. 1980'deki o program da iflas etti. Kendileri o iflası kabul etmeye başladılar.

- Bizim bir Üretim Devrimi programımız var. Başlıkta şu yazıyor; Plan, tasarruf, üretim, istihdam, hakça paylaşım.

- Ekonomide de Vatan Partisi'nin iddiası gökten inmeye başladı ve yarın ona dokunmaya başlayacağız.

- Vatan Partisi'nin kurmaylık birikimi dediğimiz, Türkiye'nin önündeki zorlukları görüyor ve ona uygun program üretiyor.

- Amerika'dan korkanlarla Amerika'ya karşı gelmek mümkün mü?

- Türkiye'yi iki çözümsüzlüğe mahkum edemeyiz. Biri Amerika'nın aleti. Vatan Partisi bunu Türkiye'ye açıklayan parti.

- Biz hiçbir şekilde geçmişte Tayyip Erdoğanları desteklemedik. Destek kelimesini hiçbir zaman kullanmadık. Ama ne yaptık? Kendi programımız doğrultusunda Amerika'nın karşısında konum aldık.

- Amerika'nın denetiminde Türkiye için boğulmak var. Güvenlikte de parçalanmak var.

- Tayyip Erdoğanlar FETÖ'yle mücadele ettikleri zaman, PKK'yla mücadele ettikleri zaman Vatan Partisi kendi programı doğrultusunda, "doğru yapıyorsun" diyor.

- Hiçbir zaman Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın doğru yaptığı şeylere tavır almadık.

- Bizim Cumhur İttifakı'yla bir beraberliğimiz olabilirdi. Çünkü onlar da hem FETÖ hem PKK'ya karşılar. Aynı zamanda Amerika'nın hedefinde olan partiler. En önemlisi Amerika, Biden diyor ki "Ben bu Cumhur İttifakı'nı devireceğim." Bizim Cumhur İttifakı'yla birlikte olmamız onlar için de bir şanstı. Ama onlar kullanamadılar o şansı. Amerika'dan korktukları, "Vatan Partisi'yle ittifak yaparsak Amerika bizim üstümüzü çizer" diye korktular.

- Seçime 50 günden az kaldı ve Amerika seçime müdahale etmeye başladı.

- Niçin seçim 14 Mayıs'ta oluyor da 18 Haziran'da olmuyor? Çünkü doları dizginliyor. Ama 18 Haziran'a kadar dizginleyemez. 1 ay daha doları tutamayacağını göreceksiniz. Doları dizginliyor ama tutmak kolay değil. Büyük bir tazyik var. Seçimi bir ay geriye çekmelerinin sebebi doları dizginleyemeyecekleri korkusu. Seçimi öne çekmeleri bile Amerika'nın bazı planlarıyla ve Türkiye ekonomisinin verdiği sinyallerle ilgili bir olay.

- Türk devletlerinin Atlantik sistemi içinde buluşma ihtimalleri var mı? Sıfır.

- Bundan 20 gün kadar önce Azerbaycan'ın Asya'yla bütünleşmesi diye bir konferans yapıldı. Rusya ve Azerbaycan birlikte yaptılar o konferansı. Beni oraya baş konuşmacı ve onur konuğu olarak çağırdılar. Türk devletinden başka kimseyi çağırmadılar.

- Türk devletleri Rusya ve Çin işbirliği ekseninde birleşiyorlar.

- Enerji güvenliğimiz Asyalı komşularımızda. Siz Asya'ya sırtınızı dönerek Türkiye'nin en büyük problemi enerji problemini nasıl çözeceksiniz?

- Biz Vatan Partisi olarak Batı'dan kopmayı savunmuyoruz. Koskoca bir dünyada Avrupa var Amerika var... Siz oralardan kopamazsınız. Ama Vatan Partisi Batı'yla ilişkileri düzelten parti. Brüksel'den kararlar geliyor boyun eğiyorsunuz, Washington'dan kararlar geliyor boyun eğiyorsunuz. Biz bu ilişkiye karşıyız.

- Hükümet bir program açıkladı. "103 milyar dolar ile ben yıkılan kentleri yeniden ayağa kaldırırım" dedi. Yarımlarla, toplanan paralarla bu iş yapılmaz. O dayanışma çok kıymetli ama 2 trilyon lirayı bağışlarla yaratamazsınız. Bu 103 milyar doları nereden bulacak?

- Vatan Partisi diyor ki; "Türkiye'de yaratılmış servetler var. Bunlar kıyı bankalarına yatırılmış. 300 ile 500 milyar dolar para." Türk devleti biliyor bunu. Vatan Partisi ne yapacak? O servet sizin servetiniz saygımız var. Ama gidip bunu başka bankaya yatırarak ABD'ye, Avrupa'ya kredi açıyorsunuz. Vatan Partisi, "Böyle olmaz" diyor. O paraları yatıranları toplayacağız, diyeceğiz ki; "Arkadaşlar bu paraları getiriyorsunuz Türk bankalarına yatırıyorsunuz."

- 500 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu var ama 300-500 milyar doları da götürmüşüz dışarıya yatırmışız.

- Türkiye'nin yatırım için ihtiyacı olan sermayesi var. Ama güçlü devleti yok.

- 2022 yılında bankaların karı 440 milyar dolar. Bankaların kârı 4 kat büyümüş. Çiftçinin borcu da 4 kat büyümüş.

- Kimin Türkiye'de kazancı 4 kat artıyor? O zaman buralara devlet müdahalesi gerekiyor. Ben bu paralara el koymuyorum, kurumlar vergisi alıyorum.

- Hakça paylaşım yapacağız. Bankaları mı düşüneceğim Türk Milletini mi düşüneceğim?

- Siz gümrükleri kaldırıp Türkiye'nin kapısını bacasını dışarıya açtığınız zaman Samsun'u da bitirdiniz, Trabzon'u da bitirdiniz, Denizli'yi de bitirdiniz.

- Bu aynı zamanda ekonomi programlarıyla da bağlantılı, dış politikayla da bağlantılı. İran'a sırtınızı dönerseniz, Ukrayna'yla dans ederseniz ne oluyor? Ucuz mazot siyaseti de Asyacı bir siyaset.

- Amerika Türkiye ile Yunanistan'ı baş başa bırakmaz. Baş başa bırakmayacağı için geldi. Ege'de bir hesaplaşma olursa bu Türkiye ile Yunanistan arasında değil, Türkiye ile Amerika arasında olacak.

- Parlementer sisteme geçmek Anayasa'yı değiştirmek demek. Altılı Masa'nın parlementer sisteme geçiş planı kağıt üzerinde. Geçiş süreci dedikleri ise bir kaos.

- Türkiye gerçekleri açısından baktığımız zaman KHK ile geri alınacaklar kim? FETÖ sempatizanları. Bu plan bir kaos planıdır.

- İyi Parti'nin tabanında isyanlar olacak. İyi Parti'nin tabanına PKK ile birlikte olmayı kabul ettiremezsiniz.

- Amerika'nın bu seçime müdahale imkanları var. Ve onları kullanacağını göreceksiniz.