Doğu Perinçek neden cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, adaylığına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Vatan Partisi'nin Türkiye'nin geleceğinde olması, Türkiye için şart ve kaçınılmaz. O bakımdan Vatan Partisi Türkiye'nin yönetiminde 'ben varım' diyor" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Doğu Perinçek, HÜDA PAR ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye mecbur bırakılmak istenen Kürt seçmene yönelik yaptığı açıklamada "Vatan Partisi, Kürt vatandaşlarımızı kazanıyor. Terörde arındırdığımız bir ülke Kürde verebileceğimiz en büyük nimet." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
- Vatan Partisi Kürt vatandaşlarımızı kazanıyor. Terörde arındırdığımız bir ülke Kürde verebileceğimiz en büyük nimet.#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/7vaOfZbSTQ
Kürt kökenli vatandaşlara yönelik ifadelerini sürdüren Perinçek "Kürtlerin en büyük ihtiyacı bu vatanın birliğidir, iş sahibi olmasıdır, hayvanını otlatmasıdır, tarlasını sürebilmesidir, fabrikada insanca alın teri ile çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
- Kürtlerin en büyük ihtiyacı bu vatanın birliğidir, iş sahibi olmasıdır, hayvanını otlatmasıdır, tarlasını sürebilmesidir, fabrikada insanca alın teri ile çalışmasıdırhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/0nPPiLITwd
"HÜDA-PAR'I YANLARINA ALARAK GİRDİKLERİ SEÇİMİ KAYBEDERLER"
HÜDA PAR ile Cumhur İttifakı arasındaki ittifak görüşmelerini değerlendiren Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:
- Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. HÜDA-PAR'ı yanlarına alarak girdikleri seçimi kaybederler
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
- Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. HÜDA-PAR'ı yanlarına alarak girdikleri seçimi kaybederler#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/iCRl8xXCm7
Hizbullah'ı kim kurdu?— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) açıklıyor#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/KquERxt93G
PERİNÇEK'TEN AYM'YE TEPKİ
Doğu Perinçek, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'ye uygulanan hesapların bloke edilmesi kararını iptal etmesini eleştirirken "AYM mahkeme olmaktan çıktı. 540 milyon TL'yi PKK terör örgütüne vermenin kanuna sığar tarafı var mı?" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
- AYM mahkeme olmaktan çıktı. 540 milyon TL'yi PKK terör örgütüne vermenin kanuna sığar tarafı var mı?#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/7MASXpbLZb
"PKK'YI ABD VE İSRAİL İLE BİRLİKTE TEMİZLEYEMEZSİNİZ"
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik yaptığı değerlendirmede "Esad'a her katil deyişinizde ABD ve İsrail ile birlikte olursunuz. Suriye'de PKK terör örgütünü ABD ve İsrail ile birlikte temizleyemezsiniz." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
- Esad'a her katil deyişinizde ABD ve İsrail ile birlikte olursunuz. Suriye'de PKK terör örgütünü ABD ve İsrail ile birlikte temizleyemezsiniz. #canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/UCnZDcMk0M
TÜRKİYE'NİN S-400'E İHTİYACI YOK MU?
Doğu Perinçek, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün Türkiye'nin S-400'e ihtiyacı yoktur açıklamasına tepki gösterdi.
Türkiye'nin S-400E'e ihtiyacı yok mu?— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) açıklıyor#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/71kDICZBUh
“TÜRKİYE'NİN VATAN PARTİSİ'NE İHTİYACI VAR”
AK Parti hükümetinin izlediği politikalara eleştirilerde bulunan Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:
- Türkiye cephesinde AK Parti'nin tutarlı güvenli siyasetler izlemediğini görüyoruz, o yüzden Türkiye'nin Vatan Partisi'ne ihtiyacı var
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
- Türkiye cephesinde AK Parti'nin tutarlı güvenli siyasetler izlemediğini görüyoruz, o yüzden Türkiye'nin Vatan Partisi'ne ihtiyacı var#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/VQ3GSivqhZ
Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin Türkiye'nin geleceği için şart ve kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparken "Vatan Partisi'nin Türkiye'nin geleceğinde olması, Türkiye için şart ve kaçınılmaz. O bakımdan Vatan Partisi Türkiye'nin yönetiminde 'ben varım' diyor" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
- Vatan Partisi'nin Türkiye'nin geleceğinde olması, Türkiye için şart ve kaçınılmaz. O bakımdan Vatan Partisi Türkiye'nin yönetiminde 'ben varım' diyor #canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/SDRxOt7I6x
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzaya ihtiyacı olduğuna belirtirken vatandaşları il ve ilçe seçim kurullarına başvuru yaparak, imza vermeye davet etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) partisinin seçim hazırlıklarını açıklıyor#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/4dX7YRGqrw— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
“VATAN PARTİSİ'NİN DÜNYA ÖLÇEĞİNDE İTİBARI VAR”
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin Dünya'da büyük bir saygınlığı bulunduğunu belirtirken "Vatan Partisi'nin dünya ölçeğinde itibarı var. Çin'in düzenlediği parti konferanslarında Vatan Partisi Genel Başkanı ya açılış ya da kapanış konuşmasını yapar." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
- Vatan Partisi'nin dünya ölçeğinde itibarı var. #canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/O7X1YIA79E