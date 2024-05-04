Mustafa İlker Yücel ile Ezberbozan'ın konuğu bu hafta Ferit İlsever!

Vatan Partisi MKK Üyesi Ferit İlsever, Mustafa İlker Yücel ile Ezberbozan'a konuk oluyor!

Mustafa İlker Yücel ile Ezberbozan'ın konuğu bu hafta Ferit İlsever!
Editör: Metehan Gül
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Türkiye sosyalist hareketinde strateji ve taktikler,

Gladyo'nun sağ ve sol örgütler içindeki faaliyetleri, 

6 Mayıs'ın yıldönümünde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mücadele mirası ve dersler,

Sol milli olabilir mi? Enternasyonalizm ve milliyetçilik, 

Sosyalistlerin güncel mevzisi, konuları hakkında tartışılacak.

Ezberbozan programında bu hafta 68 hareketinin liderlerinden, Vatan Partisi MKK üyesi Ferit İlsever sorularımızı yanıtlayacak.

Ezber Bozan 5 Mayıs Pazar günü saat 11'de Ulusal Kanal'da.

# mustafa ilker yücel
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