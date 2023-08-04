Serpin Alparslan yorumladı: "Enflasyonu JP Morgan söyler oldu!"
Gazeteci Serpin Alparslan, JP Morgan tarafından organize edilen ve Bakan Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katıldığı Türkiye Ekonomik Forumu hakkında konuştu.
Mehmet Şimşek ve Hafize Erkan, JP Morgan'ın düzenlediği Türkiye Ekonomik Forumu'na katıldı...— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 4, 2023
• Gazeteci Serpin Alparslan (@serpinalparslan) değerlendirdi
Gazeteci Serpin Alparslan, JP Morgan tarafından organize edilen ve Bakan Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katıldığı Türkiye Ekonomik Forumu hakkında konuştu. Alparslan "Yıllık enflasyon oranlarını da neredeyse JP Morgan söyler oldu artık! Ekonomi yönetimindekiler herhalde onlarla yakın ilişkideler ki biz de bu bilgileri onlardan alabiliyoruz!" ifadelerini kullandı.
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