Yaşanan ve yaşatan kentler nasıl olmalı? - Yeni Ufuklar - Şule Perinçek - Prof. Dr. Çağatay Keskinok
Şule Perinçek'in sunduğu Yeni Ufuklar programında Pazar günü 21.00'da ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağatay Keskinok, yaşanan ve yaşatan kentlerin nasıl olması gerektiğini anlatacak.
Şule Perinçek'in Yeni Ufuklar'da bu haftaki konuğu ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağatay Keskinok.
Keskinok, yaşanan ve yaşatan kentlerle ilgili tüm detayları Pazar 21.00'da, Ulusal Kanal ekranlarında paylaşacak.