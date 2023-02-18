Yaşanan ve yaşatan kentler nasıl olmalı? - Yeni Ufuklar - Şule Perinçek - Prof. Dr. Çağatay Keskinok

Şule Perinçek'in Yeni Ufuklar'da bu haftaki konuğu ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağatay Keskinok.

Keskinok, yaşanan ve yaşatan kentlerle ilgili tüm detayları Pazar 21.00'da, Ulusal Kanal ekranlarında paylaşacak.