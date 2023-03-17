Avukat Erdem Cömert: "Perinçek Türkiye'nin bağımsızlığını savunan lider"

Vatan Partisi, 11. Amiral Soner Polat Kurultayı'nda 14 Mayıs seçimleri için adayını açıklamıştı. Seçimler yaklaşırken, Vatan Partisi, Genel Başkan Doğu Perinçek için 100 bin imza kampanyası başlattı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için imza verme süreci 22 Mart'ta başlayacak. Bir çok isimden Doğu Perinçek'in adaylığı için imza çağrısı yapıldı.

İmza çağrısı yapan isimlerden biri de Avukat Erdem Cömert oldu. Cömert, "Türkiye'nin bağımsızlığını, vatanın birliğini, bütünlüğünü savunan bir lider" olarak tanımladığı Doğu Perinçek için "100 bin değil 1 milyon imza toplanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cömert, tüm siyasi partilerin bu yarışa girmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyerek, "Bunun özendirilmesi de gerekiyor. Katılım ne kadar artarsa demokrasi o kadar oturmuş, seçilen liderin meşruluğu da o kadar oturmuş olacak" dedi.

"TÜRK MİLLETİNİ SEÇENEKSİZ BIRAKMAMAK GEREKİYOR"

Cömert, "Vatan Partisi'nin önünde yüzde 10, yüzde 7 gibi engeller" olduğunu, şimdi ise "100 bin imza engeli konulduğunu" söyledi. Cömert, Vatan Partisi'nin bu engelleri aşacağını belirtti. Cömert, Türk milletine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

- Türk milletine sesleniyorum. Türk milletini seçeneksiz bırakmamak gerekiyor. Ne Millet İttifakı’na ve onun oyunlarına ne de Hüda-Par’a mecbur değil Türk milleti.

- Türk milletinin bir mesaj vermesi gerekiyor. Doğu Perinçek’e bir milyon imza hedefine ulaştırması gerekiyor.

"SEÇİM KURULLARINA GİTMEKTEN ÇEKİNMESİNLER"

Cömert, vatandaşların seçim kurullarında yoğunluk oluşacak diye gitmekten çekinmemesi gerektiğini söyledi. Cömert şu ifadeleri kullandı:

- Yanınızda TC kimlik numaranızın olduğu kimliğinizle başvurduğunuzda üç beş saniye içinde imza verebiliyorsunuz ve demokrasiye katkı sağlıyorsunuz.

- Seçim kurullarına gitmekten çekinmesinler, oralarda yoğunluk olacak diye çekinmesinler. Türk milletini seçim kurullarına gitmeye ve demokrasi şölenine katılmaya davet ediyorum.

"500 BİN LİRA DEĞİL 5 MİLYON DA KOYSALAR ENGEL OLAMAZLAR"

Cömert, cumhurbaşkanı adaylarından istenen 500 bin lira bedeli de eleştirdi. Cömert, "Burada varımız yoğumuzu vereceğiz. 500 bin lira değil, 5 milyon lira da koysalar engel olamazlar." dedi.

Cömert şu ifadelerle devam etti: