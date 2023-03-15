ABD ihlal etti, Rusya müdahale etti
Uluslararası politikaya dair gündemi Milat Gazetesi Yazarı Ufuk Coşkun, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Editörü Özgür Altınbaş sizler için değerlendirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Rus uçaklarının silahlarını kullanmadığını ve İHA'yla temas kurmadıklarını; ani manevra yüzünden İHA'nın irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçip ve denize düştüğünü açıkladı.
Milat Gazetesi Yazarı Ufuk Coşkun, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Editörü Özgür Altınbaş, Gün Ortası'nda sizler için değerlendirdi.