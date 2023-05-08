Ferdi Tanhan ve Ersan Ergür değerlendirdi: "AK Parti yanlış tavır sergiledi"
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan ve Gazeteci Ersan Ergür, Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıyı ve gündemi değerlendirdi.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan ve Gazeteci Ersan Ergür, Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıyı ve gündemi değerlendirdi. Tanhan " AK Parti yönetiminin Erzurum olaylarında yanlış bir tutum sergilediğini düşünüyorum, zaten öteki tarafın yapmaya çalıştığı şey kaostan beslenmek." ifadelerini kullandı.