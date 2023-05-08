Ferdi Tanhan ve Ersan Ergür değerlendirdi: "AK Parti yanlış tavır sergiledi"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan ve Gazeteci Ersan Ergür, Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıyı ve gündemi değerlendirdi. Tanhan " AK Parti yönetiminin Erzurum olaylarında yanlış bir tutum sergilediğini düşünüyorum, zaten öteki tarafın yapmaya çalıştığı şey kaostan beslenmek." ifadelerini kullandı.