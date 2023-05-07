Abhazya Cumhuriyeti Meclisi eski Başkan Yardımcısı Astamur Logua'dan Doğu Perinçek'e teşekkür

Abhazya Cumhuriyeti Meclisi eski Başkan Yardımcısı ve Abhazya Dostları Ligi Başkanı Astamur Logua, Abhazya'nın tanınması konusunda yaptığı katkılar dolayısıyla Dr. Doğu Perinçek'e teşekkürlerini sundu.

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Abhazya Cumhuriyeti Meclisi eski Başkan Yardımcısı ve Abhazya Dostları Ligi Başkanı Astamur Logua, Abhazya'nın tanınması konusunda yaptığı katkılar dolayısıyla Dr. Doğu Perinçek'e teşekkürlerini sundu.

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