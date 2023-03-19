İhsan Sefa: ''Yeni nesil uçağımız F35'ten daha üstün''

Oğuz Polatbilek'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Milli Muharip Uçağı HÜRJET'in hangardan çıkmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Oğuz Polatbilek'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Milli Muharip Uçağı HÜRJET'in hangardan çıkmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. HÜRJET'in özelliklerine değinen Sefa, savunma sanayisindeki büyük gelişmenin başta ABD olmak üzere bütün düşmanlara korku saldığını belirtti. İhsan Sefa bununla ilgili olarak şu ifadeleri kaydetti:

-Türk savunma sanayisinin bir anda parlamasına bütün dünya şaşkın. Şokta hepsi. Başta ABD şokta.
-Eski Türkiye yok artık karşılarında.

"F16'LARA İHTİYACIMIZ YOK"

''F35 alsaydık ABD bunu bize kullandırtmayacaktı'' diyen Sefa F16 yazılımlarını değiştiren ASELSAN mühendislerimizin şehit edildiğini hatırlattı. Milli olan her silah sisteminin, Türkiye'nin güvenliği anlamına geldiğini ortaya koyan Sefa ''Hava kuvvetlerinde yetişen bir subay olarak söylüyorum,F16'lara ihtiyacımız yok.''dedi. HÜRJET'in önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm testleri geçip Hava Kuvvetleri'nde kullanıma hazır hale geleceğinin altını çizen Sefa şunları aktardı:

-Bunun karşısında hiçbir güç duramaz. Amerika da duramaz Avrupa da duramaz. -Amerika, öncelikle Türkiye üzerindeki emellerinden vazgeçecek, sömürgeci ideallerinden vazgeçecek, Türkiye'yi bölme idealinden vazgeçecek. Türkiye'nin iç işlerine karışma idealinden vazgeçecek.

 

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