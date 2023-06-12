Şule Perinçek: "Batı'ya taviz veriliyor"
Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek ve Avukat Ebubekir Elmalı, Türkiye'nin ekonomi gündeminin baş aktörleri olan Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek ve Avukat Ebubekir Elmalı, Türkiye'nin ekonomi gündeminin baş aktörleri olan Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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