Şule Perinçek: "Batı'ya taviz veriliyor"

Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek ve Avukat Ebubekir Elmalı, Türkiye'nin ekonomi gündeminin baş aktörleri olan Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:

Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek ve Avukat Ebubekir Elmalı, Türkiye'nin ekonomi gündeminin baş aktörleri olan Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

# Günlük # Hafize Gaye Erkan # Mehmet Şimşek # ekonomi # Para # euro dolar # şule perinçek # türkiye # abd # batı # nato

Benzer Videolar

Putin Avrupa'da nerelere füze yerleştirecek? Putin Avrupa'da nerelere füze yerleştirecek?
AK Parti baskılara direnebilecek mi? AK Parti baskılara direnebilecek mi?
Dikkat! Şu an kredi kartı bilgileriniz çalınıyor olabilir! Dikkat! Şu an kredi kartı bilgileriniz çalınıyor olabilir!
Araç alacaklar dikkat! Araç alacaklar dikkat!
"Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na biat etmezse..." "Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na biat etmezse..."
"AK Parti içinde Millilerle Amerikancılar mücadelesi var" "AK Parti içinde Millilerle Amerikancılar mücadelesi var"
Putin, tahıl anlaşmasından çekilecek mi? Putin, tahıl anlaşmasından çekilecek mi?
Dolar 23 TL'yi aştı! Dolar 23 TL'yi aştı!
Ekmeğe zam mı geliyor? Ekmeğe zam mı geliyor?
"İktidar, Mehmet Şimşek dayatmasına boyun eğdi" "İktidar, Mehmet Şimşek dayatmasına boyun eğdi"
Türk yatırım fonu kuruluyor! Türk yatırım fonu kuruluyor!
"Türkiye dış politikada tarihi kararlar eşiğinde" "Türkiye dış politikada tarihi kararlar eşiğinde"
Çok Okunanlar
1 Türkiye'deki en iyi 10 üniversite hangisi?
2 Emekli maaşı birden fazla alınabilir mi?
3 Efsane Türk halıları tarihi ve motifleri
4 Ormanda kaybolan 4 çocuk 40 gün sonra bulundu
5 Sadece kimlikle seyahat gidilebilecek ülkeler hangileridir?