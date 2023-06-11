Bilişim Uzmanı Doç.Dr.Ali Murat Kırık'tan kritik internet dolandırıcılığı uyarısı!: Dikkat! Şu an kredi kartı bilgileriniz çalınıyor olabilir!

Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, siber dolandırıcılık ve internet dolandırıcılığına karşı alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, siber dolandırıcılık ve internet dolandırıcılığına karşı alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

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