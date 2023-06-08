"Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na biat etmezse..."

Gazeteci Yazar Ersan Ergür ve aydinlik.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman, CHP'de seçim sonrası patlak veren Genel Başkanlık krizi hakkında konuştu.

Gazeteci Yazar Ersan Ergür ve aydinlik.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman, CHP'de seçim sonrası patlak veren Genel Başkanlık krizi hakkında konuştu. Korkman, Sarıgül için " Mesele bireysel menfaat" derken Ergür ise "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun hedefine ulaşmaması için tedbir aldı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na biat etmezse İBB Başkanlığına Sarıgül'ün aday gösterilmesi kesin. Önümüzdeki İBB seçimlerini AK Parti'nin kazanacağını şimdiden ilan edebiliriz." ifadelerini kullandı.

# Günlük # imamoğlu # chp # kılıçdaroğlu # ibb # istanbul büyükşehir belediyesi # genel başkan # sarıgül

Benzer Videolar

"AK Parti içinde Millilerle Amerikancılar mücadelesi var" "AK Parti içinde Millilerle Amerikancılar mücadelesi var"
Putin, tahıl anlaşmasından çekilecek mi? Putin, tahıl anlaşmasından çekilecek mi?
Dolar 23 TL'yi aştı! Dolar 23 TL'yi aştı!
Ekmeğe zam mı geliyor? Ekmeğe zam mı geliyor?
"İktidar, Mehmet Şimşek dayatmasına boyun eğdi" "İktidar, Mehmet Şimşek dayatmasına boyun eğdi"
Türk yatırım fonu kuruluyor! Türk yatırım fonu kuruluyor!
"Türkiye dış politikada tarihi kararlar eşiğinde" "Türkiye dış politikada tarihi kararlar eşiğinde"
"FETÖ'cüler biletlerini almıştı" "FETÖ'cüler biletlerini almıştı"
"ABD kaybetti ama AK Parti de kazanamadı" "ABD kaybetti ama AK Parti de kazanamadı"
"CHP bu kafayla düzelmez" "CHP bu kafayla düzelmez"
"Seçimde Sinan Oğan'ın katkısı oldu ama Ümit Özdağ'ın katkısı sıfır" "Seçimde Sinan Oğan'ın katkısı oldu ama Ümit Özdağ'ın katkısı sıfır"
"ABD başka yöntemler de deneyecek" "ABD başka yöntemler de deneyecek"
Çok Okunanlar
1 Göbeklitepe'deki polenlerde ilginç detay
2 En iyi 10 korku filmi
3 Türkiye'deki en popüler turistik yerler
4 Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı böyle karşılandı
5 1 gecede ömrünüzden 5 yıl çalan besinler!