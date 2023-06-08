"Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na biat etmezse..."

Gazeteci Yazar Ersan Ergür ve aydinlik.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman, CHP'de seçim sonrası patlak veren Genel Başkanlık krizi hakkında konuştu. Korkman, Sarıgül için " Mesele bireysel menfaat" derken Ergür ise "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun hedefine ulaşmaması için tedbir aldı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na biat etmezse İBB Başkanlığına Sarıgül'ün aday gösterilmesi kesin. Önümüzdeki İBB seçimlerini AK Parti'nin kazanacağını şimdiden ilan edebiliriz." ifadelerini kullandı.