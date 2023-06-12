İhsan Sefa, Özcan Yeniçeri ve Kıvanç Özdal değerlendirdi: AK Parti baskılara direnebilecek mi?
Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Siyasetçi ve Akademisyen Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Kıvanç Özdal gündemi değerlendirdi.
Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Siyasetçi ve Akademisyen Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Kıvanç Özdal gündemi değerlendirdi.
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