İhsan Sefa, Özcan Yeniçeri ve Kıvanç Özdal değerlendirdi: AK Parti baskılara direnebilecek mi?

Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Siyasetçi ve Akademisyen Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Kıvanç Özdal gündemi değerlendirdi.

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Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Siyasetçi ve Akademisyen Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Kıvanç Özdal gündemi değerlendirdi.

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