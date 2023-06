14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte kazananlar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin ederseniz ikramiye kazanırsınız.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

14 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da başlayacak. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılacak.

MPİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI CANLI İÇİN TIKLAYINIZ