24 Mayıs Şans Topu çekilişi

Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar heyecan yaratıyor. 34 sayı arasından 6 şanslı numarayı seçen büyük ikramiyenin kapısını aralıyor. Şans Topu sonuçları 24 Mayıs 2023 çekilişi canlı yayın ekranında yerini aldı. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunu bilet sahiplerinin gündeminde. İşte, MPİ Şans Topu sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç! Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Şans Topu kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli! Tek kolon ücreti 2 TL! Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ

Haftanın ilk Şans Topu çekilişi saat 20:00'de yapılıyor. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılıyor.

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