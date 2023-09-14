50 milyar liralık ticaret için, fuarda buluştular

1.200’ün üzerinde markanın katıldığı fuarın açılışı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanvekili ve İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İTO Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, TOBB Züccaciye Meclis Başkanı Murat Kolbaşı ve ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) Başkanı Mesut Öksüz ile sektörel federasyonların ve derneklerin temsilcileri ve üyelerinin katıldığı törenle gerçekleşti.

Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZUCHEX, “İlk gören sen ol” mottosuyla, Tüyap Beylikdüzü’nde başladı. Fuarın açılışında söz alan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, uluslararası ihtisas fuarlarının dünyada değişen ticaretin ritmini yakalayarak, hitap ettikleri sektörleri de buna uygun biçimde dönüştürmek gibi önemli bir misyonu olduğunu ifade ederek, “33.’sünü düzenlediğimiz Zuchex, sektörel ticarete olan katkılarıyla, bu görevini başarılı biçimde sürdürmeye devam ediyor. Öyle ki, Zuchex, pandemi döneminde dahi ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünya genelinde kapılarını açan tek uluslararası fuar oldu. O dönemde sektöre kattığımız güç bugün de artarak devam ediyor. Son zamanda global ekonomide yaşanan küçülmeden Türkiye’nin ihracatçı üreticilerinin etkilenmemesi için dünyanın büyük alıcılarını fuara getirdik” dedi.

MARKALARIN DÜNYA LANSMANLARINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FUARDA, ÖDÜLLÜ TASARIMLAR DA SERGİLENİYOR

Fuarın özel etkinlik alanında Kütahya Porselen, Korkmaz, LAV ve Renga markaları ödüllü tasarımlarını sergilerken, Arzum, Fakir, Taç Mutfak, Güral Porselen, Rakle, Keramika, Tulu Porselen ve Hascevher markaları da hayata yenilik katan koleksiyonlarını ilk kez, ziyaretçilerin beğenisine sundu.

2 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFLENİYOR

Yılsonuna kadar 7 milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörüne yeni ticaret fırsatları, alternatif satış kanalları ve farklı pazarlara açılma şansı sunacak Zuchex 2023’te, dört gün boyunca 2 milyar dolarlık yani 50 milyar liranın üzerinde ticaret gerçekleşmesi bekleniyor.

EV VE MUTFAK EŞYALARINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ŞİFRELERİ ZUCHXTALKS’TA KONUŞULUYOR

Uluslararası Zuchex, bu yıl ilk kez E-Ticaret ve E-İhracat temalı ZuchXTalks etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. 14 Eylül’de “Kobiler Dijitalleşiyor” konulu oturumlarla başlayan organizasyonda, üç gün boyunca 40 konuşmacı 30’a yakın sunum gerçekleştirecek. Ayrıca etkinliğin 16 Eylül tarihli son gün oturumlarında “İnovatif Tasarım Konuşmaları” bölümü olacak.

17 Eylül Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilen Uluslararası Zuchex 2023 hakkında detaylı bilgi için www.zuchex.com adresini ziyaret edebilirsiniz.