Adıyaman'da depremzede çocuklar sinema etkinliğinde buluştu

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta farklı bir konteyner kentte düzenlenen sinema etkinliği, bu hafta K-29 Konteyner Kent’te düzenlendi.

Adıyaman'da depremzede çocuklar sinema etkinliğinde buluştu
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6 Şubat sonrası oluşturulan toplu yaşam alanları konteyner kentlerde yaşayan ailelerin çocukları için Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Adıyaman'da depremzede çocuklar sinema etkinliğinde buluştu - Resim : 1

Her hafta farklı bir konteyner kentte gerçekleştirilen etkinlik bu hafta K-29 Konteyner Kent’ te yaşayan çocukların yüzünü güldürdü. Etkinlikte eğitim kitabı, kalem ve ikramlıklar dağıtılarak çocukların güzel zaman geçirmesine ortak olundu.

Adıyaman'da depremzede çocuklar sinema etkinliğinde buluştu - Resim : 2

Sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen sinema etkinliği ile birlikte Adıyaman Belediyesi, çocukların sosyal yaşamlarını desteklemek ve kültürel etkinliklerin önemini fark ettirmek amacıyla her hafta yeni bir konteyner kentte çocuklarla bir araya gelmeye devam edecek.
Konteyner kentte film izlemenin mutluluğunu yaşayan çocuklar ise Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ’a sinema etkinliği ve hediyeler için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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