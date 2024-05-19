Akdeniz'de yine deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kandilli Rasathanesi duyurdu. Akdeniz'de bugün yine deprem oldu. İkinci depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi duyurdu. Akdeniz'de bugün yine deprem oldu. İkinci depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 9,14 kilometre olarak tespit edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 19, 2024
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/ADc4KHwiLa
19.05.2024, 10:37:05 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 22.8 km#Kandilli