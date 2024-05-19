Akdeniz'de yine deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi duyurdu. Akdeniz'de bugün yine deprem oldu. İkinci depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak belirlendi.

Akdeniz'de yine deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu
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Kandilli Rasathanesi duyurdu. Akdeniz'de bugün yine deprem oldu. İkinci depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 9,14 kilometre olarak tespit edildi.

Akdeniz'de deprem olduAkdeniz'de deprem olduYaşam
# deprem # akdeniz
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