Apple'dan yeni tasarım hamlesi: Iphone 17 Slim'in görüntüsü sızdırıldı

Apple'ın yeni tasarım hamlesi olan Iphone 17 Slim'in görüntüsü sosyal medyaya sızdı. Yeni modelin özellikle ince yapısı oldukça beğeni topladı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Apple'dan yeni tasarım hamlesi: Iphone 17 Slim'in görüntüsü sızdırıldı
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Apple, 2025’te piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 17 serisiyle teknoloji dünyasını yeniden hareketlendirdi. Ortaya çıkan raporlar, Apple'ın iPhone 16 satış performansından memnun olmadığını ve bu nedenle Plus modelini kaldırarak, ultra ince tasarımıyla dikkat çekecek iPhone 17 Slim (veya Air) modelini tanıtacağını gösteriyor.

Sosyal medyada sızdırılan görseller, cihazın benzersiz bir incelikle tasarlandığını ve yeni bir tasarım anlayışını benimseyeceğini işaret ediyor. Teknoloji tutkunları, iPhone 17 Slim’in hafifliği ve estetik duruşuyla piyasaya damga vurmasını bekliyor. Apple’ın bu yenilikçi hamlesi, merakla beklenen lansmanı daha da heyecanlı hale getiriyor!

IPHONE 17 SLİM TASARIMI

AppleTrack isimli YouTube kanalı tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 17 Slim modeli çift kamera kurulumuyla gelecek.

Fakat, bu kamera adasının yerleşimi diğer modellerden bir hayli farklı olacak. Burada yatay ve merkezi olarak hizalanmış bir tasarımın yer alması bekleniyor.

Apple'dan yeni tasarım hamlesi: Iphone 17 Slim'in görüntüsü sızdırıldı - Resim : 1

IPHONE'UN EN İNCE MODELİ OLACAK

Sadece bunlarla sınırlı değil. Daha önce ortaya çıkan raporlar, iPhone 17 Slim telefon 6 mm kalınlığa sahip olacağını iddia ediyor.

Eğer bu söylenti gerçeği yansıtıyorsa, akıllı telefon şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olarak tarihe geçecek.

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