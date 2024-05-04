Arkadaşının IBAN kurbanı oldu! 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha hapsi isteniyor

Konya’da bir kişi "Benim hesabımda bloke var" bahanesiyle arkadaşına IBAN numarasını verdi. Bir anda kara para aklama zincirinin parçası oldu. 8 ay cezaevinde tutuklu kaldı. Üstelik hakkında açılan diğer davalardan dolayı 10 yıla aşkın bir hapis cezası ile yargılanıyor.

Editör: Yasin Emre Gök

Dolandırıcıyı arkadaşı sandı, ibanını paylaştı. Hesabından kara para aklandı... 8 ay cezaevinde yattı.

Çay ocağında çalışan Mustafa Ergin'e arkadaşı, "Benim hesabımda bloke var. Hesabını bana ver, gelen parayı senin hesabından çekelim." dedi. Mustafa Ergin teklifi geri çevirmedi. Hüsrana uğradı...

Bunun üzerine arkadaşı Mustafa Ergin’in hesabından belirli günlerde 6 kez kara para aktarımı yaptı. Dolandırıcılık ağına düşen Mustafa Ergin hakkında 6 işlem için 6 suç dosyası açıldı.

Üstelik hakkında açılan diğer davalardan dolayı 10 yıla aşkın hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Uzmanlar ise IBAN isteyenlere inanmayın çağrısında bulunuyor.

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# IBAN # dolandırıcılık # Konya
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