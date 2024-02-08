Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 29 Ocak ila 4 Şubat arasına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1219 uçuşla Londra Heathrow ve 1180 uçuşla Amsterdam havalimanları izledi.