Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre İstanbul Havalimanı, 29 Ocak-4 Şubat'ta günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 29 Ocak ila 4 Şubat arasına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI

Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - Resim : 1

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1219 uçuşla Londra Heathrow ve 1180 uçuşla Amsterdam havalimanları izledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# avrupa # istanbul havalimanı
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