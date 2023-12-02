Bağcılar’da 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali Düzenlendi

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali'nde Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinin eğitim aldıkları branşlarda yeteneklerini sergilediği festivalde 100 engelli, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için halk oyunları gösterisi düzenledi.

Bağcılar’da 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali Düzenlendi
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bugün Bağcılar Belediyesi tarafından 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali düzenlendi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen programa; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ünlü sporcular, sosyal medya fenomenleri, medya dünyasından tanınmış isimlerin katıldı.

Bağcılar’da 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali Düzenlendi - Resim : 1

Hünerlerini Sergilediler

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen programda engelli kursiyerler okçuluktan basketbola el işinden yazılıma kadar aldıkları eğitime yönelik hünerlerini sergiledi.

Bağcılar’da 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali Düzenlendi - Resim : 2

Engelli Halk Oyunları Ekibi Guinness Dünya Rekoru İçin Oynadı

Cumhuriyet’in 100. Yılı sebebiyle de 100 engelli halk oyunları gösterisiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için rekor denemesi gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören deneme sırasında kursiyerlerin performansı izleyenlerden alkış aldı.

Çocuklar, İşaret Diliyle “Kardan Aydınlık” Şarkısını Seslendirdi

Ayrıca 100 çocuk da Gazze’de ölen çocuklar için sahneye çıktı. Yıldıztepe İlkokulu öğrencisi minikler, “Kardan Aydınlık” isimli şarkıyı işaret diliyle seslendirdi.

Öncü Olmaya Devam Ediyoruz

Bağcılar’da 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali Düzenlendi - Resim : 3

Engelli bireylerin toplumun her alanında var olmaları için çalıştıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı dünya ölçeğinde önemli yeterliliğe sahip bir Engelliler Sarayı. Özellikle akademik anlamda birçok üniversitenin dünyada üzerine makaleler düzenlediği bir engeller sarayı. Yüz engelli kardeşimizle konserimizin katılımıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek bir halk oyunlarıyla misafirlerimizi karşıladık. Engelliler Sarayımız Bağcılar’da binlerce kursiyerimizin sosyal hayata katılımı hatta öncü birey olabilmeleri adına önemli bir çalışma yürütmekte. Binin üzerinde öğrenci yıllık sertifika alıp, aynı zamanda üniversitelerimizle iş birliği özelinde engelli üniversitemiz de burada. 2019’dan itibaren kurmuş ve her yıl sertifikalar vermekteyiz. Sarayımızın kursiyerlerinin hayata katılımının ötesinde ulusal uluslararası ödülleri de aldığını biliyoruz. Bu anlamda yüzün üzerinde ulusal bazlı altın madalyayı kazandı. 50’nin üzerinde uluslararası bazda altın madalya alan, olimpiyatlara katılan Avrupa şampiyonlarına, şampiyonalara katılan sporcularımız söz konusu. Bu boyutta öncü olmaya devam ediyoruz. Bu oluşturmuş olduğumuz büyük spor salonumuzla, sporcularımızın daha da fazla bu alanda yer bularak ülke ve dünya ölçeğinde önemli yer edinmelerini arzu ediyoruz” dedi.

Spor Son Derece Önemli

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Amacımız toplumda engellileri evlerine hapsetmek değil, amacımız gençlere, engelli insanlarımızı sosyal hayata tutundurabilmek, onları toplumun bir bireyi olduğunu hatırlatabilmek. Burada sporda son derece önemli. Hem gençlerimizi motive etmesi açısından hem de onlara moral motivasyon vereceğiz açısından son derece önemlidir. O yüzden futbolun bu konuda önemli bir araç olduğunu sizler de takdir edersiniz” diye konuştu.

Bağcılar’da 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali Düzenlendi - Resim : 4

Dereceye Girenlere Madalyaları Verildi

Konuşmaların ardından Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapılan “Engelsiz Projeler Yarışıyor” yarışmasında ve turnuvalarda dereceye girenlere madalyalarını verdi.

Bağcılar’da 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali Düzenlendi - Resim : 5

# bağcılar belediyesi # engelli
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