Beklentiler davranış değiştirebilir mi?

Pigmalion etkisi, bir kişinin başkalarının ondan bekledikleri doğrultusunda davranışlarını şekillendirmesine denir. Bu etkiyi ilk kez 1968 yılında Robert Rosenthal ve Lenore Jacobson tarafından gerçekleştirilen araştırma ortaya koymuştur.

Araştırmada öğretmenlere, bazı öğrencilerin üstün zekalı olduğu ve gelecekte daha başarılı olabilecekleri söylendi. Bu öğrencilere ayrıcalıklı muamele yapıldı ve onlardan beklentiler artırıldı. Sonuç olarak, bu öğrenciler gerçekten diğerlerinden daha başarılı oldular.

Bu durum, beklentilerin insan davranışlarını etkileyebileceğini ve olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, Pigmalion etkisi, kişilerin kendileri hakkında olumlu ya da olumsuz beklentileri olan kişilerin bu beklentilere uygun davranışlar sergileme eğiliminde olabileceğini ifade eder.

Özellikle eğitim ve öğretim süreçlerinde önemli bir rol oynayan bu etki, bir öğretmenin ya da ebeveynin bir öğrenciye veya çocuğa yüksek beklentilerde bulunması ve ona güven duyması durumunda, bu kişinin kendine olan güveninin artması ve başarılı olma ihtimalinin yükselmesiyle ilgilidir.

Bebekler de çok küçük yaşlardan itibaren ebeveynlerinin beklentilerine tepki verir ve onların tutumlarından etkilenir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarına karşı olumlu ve destekleyici bir tutum sergilemesi, onların gelişimini olumlu yönde etkileyebilir.