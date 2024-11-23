Belediye Başkanı açıkladı: O ilimize Çin mahallesi kuruluyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu gelişmeyle birlikte kentte kültürel bir entegrasyon projesine imza atacaklarını belirterek, “İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Mimarlık mesleğinin sağladığı bakış açısını projelere yansıttığını ifade eden Zeyrek, “Manisa, uluslararası iş gücüne ev sahipliği yapacak altyapıyı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kültürel çeşitliliği de deneyimleyecek” diye konuştu.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, geçtiğimiz temmuz ayında sözleşme imzalanmış, bu anlaşma dünya otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için Manisa Organize Sanayi Bölgesi sınırlarındaki 160 hektarlık alanda altyapı çalışmaları başladı.

2 BİN 500 ÇİNLİ GELECEK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bölgeye 2 bin 500 Çinli çalışan ve ailesinin kente geleceğini de aktardı.

Proje, kentte ekonomik ve sosyal dinamizmi artırma hedefiyle hayata geçiriliyor. Çinli çalışanların kente sağlayacağı katkı kadar, bu planın Manisa’nın uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmesinde oynayacağı rol de merak konusu.