Sosyal İletişim Manipülasyonu

Ne parçanın özelliği bütünü yansıtır, ne bütünün özelliği parçaları yansıtır.

Sosyal medya platformlarında sıkça karşılaştığımız popüler yaşam koçlarının bilimsel temellere dayanmayan genelleme yapmaları bizi cinsiyet, etnik köken, ideolojiler ve hatta oturduğumuz semt gibi parçalarla bütünü temsil ettiği düşüncesine itiyor. Bu nedenle, tanışma sırasında önce yaşımız, sonra oturduğumuz semt, asıl nereli olduğumuz ve yaptığımız işi genellikle sorulur.Çünkü hangi bütünün parçasını temsil ettiğimizdir merak edilen. Oysa her birimiz, toplumsal bağlamda bir bütünü temsil eden parçalar değiliz. Bu tür yanılsamalara karşı farkındalık geliştirmemiz önemlidir.

Kısacası, bölünme safsatası; bir düşüncenin genelleştirilmesi olarak tanımlanan hatalı bir mantıksal sistemdir. Bu safsatayı, bir tablonun tek fırça darbesi tablonun tamamını yansıtmaz. Oysa bir tablo, o darbenin ötesinde, bütünün kendisini anlamlandırır.