Çalışanlara müjde: 2025 yılı resmi tatil günleri hafta içi

Milyonlarca çalışan, asgari ücret zamları kadar, yıllık izin haricinde değerlendirebilecekleri tatilleri de merak ediyordu. 2025 yılı resmi tatil günleri belli oldu ve birçok tatilin hafta içine denk gelmesi çalışanlar için sevindirici bir haber oldu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Çalışanlara müjde: 2025 yılı resmi tatil günleri hafta içi
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Yeni yıla az bir süre kala milyonlarca çalışanın merak ettiği sorular yanıt buldu. "2025 yılında hangi günler resmi tatil olacak?" sorusu yanıt bulurken, bu tatillerin hafta içi günlere denk gelmesi, çalışanlara tatillerini uzatma fırsatı sunuyor. Şimdiden tatil planı yapmayı düşünenler için 2025’in oldukça avantajlı bir yıl olacağı söylenebilir!

2025 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

2025'TE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Arife – 29 Mart 2025, Cumartesi

1. Gün – 30 Mart 2025, Pazar

2. Gün – 31 Mart 2025, Pazartesi

3. Gün – 1 Nisan 2025, Salı

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arife – 5 Haziran Perşembe 

1. Gün – 6 Haziran Cuma

2. Gün – 7 Haziran Cumartesi

3. Gün – 8 Haziran Pazar

4. Gün – 9 Haziran Pazartesi

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