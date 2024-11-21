Cambridge sözlüğü açıkladı: 2024 yılının kelimesi o oldu

Cambridge Sözlüğü, 2024 yılının kelimesi olarak "manifest" kelimesini seçti. Özellikle sosyal medyada ünlülerin etkisiyle giderek daha fazla kullanılan "manifest," hedefleri belirlemek ve dilekleri gerçekleştirmek için yapılan açık niyet açıklamalarını ifade ediyor.

Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, "manifest" kelimesinin 2024 yılı boyunca 130 binden fazla kez arandığını ve sosyal medyada önemli bir artış gösterdiğini açıkladı. Nichols, bu kelimenin anlamlarının zaman içinde nasıl evrildiğine dikkat çekerek, "Bu, bir kelimenin anlamlarının zamanla nasıl değişebileceğini gösteriyor" dedi.

ZAMANLA ANLAMI DEĞİŞTİ

Fransızca ve Latince kökenli olan "manifest" kelimesi, İngilizcede en az 1300'lerden bu yana "açık" veya "belirgin" anlamında sıfat olarak kullanılıyor. İngiliz şairi William Shakespeare de kelimeyi, "açık" ve "açık hale getirmek" anlamlarında hem isim hem de fiil olarak kullanmıştı. Zamanla, bu kelime farklı bir anlam kazandı ve günümüzde daha çok "bir şeyi hayal etmek veya istemek yoluyla gerçekleşmesini sağlamak" fikriyle ilişkilendirilmeye başlandı.

Bugün "manifest" kelimesi, güçlü bir şekilde inanılan hayallerin görselleştirme ve olumlu düşünceyle gerçeğe dönüşebileceği anlayışını yansıtıyor. İnsanlar, bu kavramı, isteklerini veya hedeflerini zihinsel olarak "manifest" ederek onları gerçek kılabileceklerine inanıyor. Ancak, bu yeni anlamın bilimsel bir temele dayanmadığı belirtiliyor.

ÜNLÜ İSİMLERİN ETKİSİ

Dünyaca ünlü isimler, "manifest" kelimesinin sosyal medyada yayılmasında önemli bir rol oynadı. Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, 2024 yazında Glastonbury Festivali'ndeki performansını başarıyla ilişkilendirerek, "Manifesting, benim için büyük bir şey. Bir şeyleri dünyaya getirme fikrine çok inanıyorum. Bilinçaltında o şeylere doğru çalışıyorsunuz. Hiçbir şey çok büyük değil" diyerek kelimenin gücüne olan inancını dile getirdi.

ABD'li olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Simone Biles da gençlik yıllarında gelecekteki başarısını hayal ettiğini ve kariyerini "manifest" etme süreciyle ilişkilendirdiğini ifade etti.